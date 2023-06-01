2023/06/01 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..الموكب الاحمر يجوب شوارع عمان برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

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الموكب الاحمر يجوب شوارع عمان برفقة ولي العهد الأردني قناة التغيير الفضائية.

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