2023/06/01 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بحضور عربي ودولي رفيع

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مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قناة التغيير الفضائية.

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