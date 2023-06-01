دعم البنك الأفريقي لأنبوب الغاز الجزائري.. هل ينهي المشروع المغربي المنافس؟

2023/06/01 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مشروعا أنبوبي الغاز من نيجيريا نحو أوروبا عبر كل من الجزائر والمغرب، يغذيان المنافسة بين البلدين، في غمرة التوتر المشتعل بينهما منذ سنوات.

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