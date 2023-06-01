زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

2023/06/01 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – ذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموا قياسيا هذا العام في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.وذكرت الوكالة في تقرير محدّث عن القطاع أنها تتوقع أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 […]

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