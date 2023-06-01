بيكاسو بمنظور نسوي في معرض بروكلين في نيويورك

2023/06/01 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (أ ف ب) – توجّه الفكاهية هانا غادسبي في برنامجها “نانيت” عبر نتفليكس نقداً لاذعاً لبيكاسو مبديةً “كرهاً” لمَن يمثّل بنظرها رمزاً للهيمنة الذكورية… أما في متحف بروكلين في نيويورك، فيرمي معرض عن معلّم التكعيبية يحمل بصماتها إلى إبراز النساء وإنصاف مَن لم يحظين بمجد الفنان الإسباني.ويشكّل “It’s Pablo-matic: Picasso According to Hannah […]

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