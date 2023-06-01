ديالى.. تسجيل 20 حالة إصابة بمرض “حبة بغداد”

2023/06/01 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الخميس، تسجيل 20 حالة اصابة مؤكدة بمرض “حبة بغداد”.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” دائرته سجلت خلال الثلث الاول من 2023 في الارياف 20 حالة اصابة مؤكدة بمرض حبة بغداد”، مؤكدا أن “آخر الاصابات كانت ضمن محيط ريف خان بني سعد (20كم جنوب غرب) بعقوبة”.

واضاف، أن” اغلب المصابين من الاطفال والصبية”، مؤكدا بأن “جميع الحالات خضعت لفحوصات وتم تزويدها بالعلاجات الضرورية”، مؤكدا بن المرض “تم احتواه والحالات المسجلة هي الاقل منذ سنوات خلال الفترة الزمنية ذاتها”.

واشار الى “ضرورة الالتزام بالارشادات من اجل الوقاية من المرض والابلاغ الفوري عن اي اصابة من اجل خضوعها للعلاجات”.

يذكر أن داء “الليشمانيا” الجلدي المعروف شعبياً في العراق بـ”حبة بغداد”، يعد من الأمراض المستوطنة في مناطق عديدة من العالم، ويتمتع حوالي 20 نوعاً من أنواع طفيل الليشمانيا المختلفة بالقدرة على إصابة الإنسان بالعدوى، وينتقل المرض إلى الإنسان بواسطة لدغ الحشرات.

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