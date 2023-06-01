تعرف على معدل إنفاق الفرد العراقي للتبغ ومنتجاته سنوياً

2023/06/01 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتلَّ العراق المراتب الأخيرة بأكبر متوسط إنفاق الفرد للتبغ ومنتجاته سنوياً، بينما احتلت الأردن ومصر المراتب الأولى حسب جدول نشرته وكالة الشرق بلومبيرغ لـ 15 دولة عربية.

وأظهرت أنَّ متوسط إنفاق الفرد الأردني من التبغ ومنتجاته يبلغ 120.5 دولاراً سنوياً، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق الإجمالي في الأردن على التبغ 1.37 مليار دولار سنوياً، تليها مصر، إذ يبلغ متوسط إنفاق الفرد المصري من التبغ ومنتجاته 86.7 دولاراً سنوياً وإجمالي الإنفاق 9.77 مليارات دولار سنوياً، تليها السعودية بمتوسط سنوي يبلغ 68.1 دولاراً وإجمالي 2.52 مليار دولار سنوياً”.

وجاءت لبنان رابعاً بمتوسط 55.3 دولاراً وإجمالي 0.30 مليار دولار سنوياً، تلتها تونس بمتوسط 55.3 دولاراً سنوياً وإجمالي 0.62 مليار دولار سنوياً، تليها الجزائر بمتوسط 47.1 دولاراً سنوياً وإجمالي 2.15 مليار دولار سنوياً، تليها الإمارات بمتوسط 43 دولاراً سنوياً وإجمالي 0.41 مليار دولار سنوياً”.

وأما العراق، فجاء بالمرتبة 12 بالجدول بمتوسط إنفاق الفرد من التبغ ومنتجاته 14.1 دولاراً سنوياً وإجمالي إنفاق يبلغ 0.64 مليار دولار سنوياً.

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