النقد الدولي: العراق يحتاج إلى الانضباط المالي لادامة زخم النمو

2023/06/01 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعتبر صندوق النقد الدولي إن العراق بحاجة إلى الانضباط المالي...

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