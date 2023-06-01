مصر.. خسائر بشرية ومادية من الطقس السيء ومسؤول بالأرصاد يوضح

2023/06/01 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار، في خسائر بشرية ومادية متفاوتة في محافظات مصر، ووفقًا لبيان رسمي لوزارة التنمية المحلية، تسببت سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري بالعاصمة القاهرة في وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين

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