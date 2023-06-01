ارتفاع عدد الجامعات والكليات العراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

2023/06/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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ثلاث وخمسون جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

سجلت ثلاث وخمسون جامعة وكلية عراقية مواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2023.

وأشرت النتائج الرسمية المنشورة (https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined) زيادة عدد الجامعات والكليات العراقية التي حجزت مراكزها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الى 53 جامعة بعد أن كانت 44 في النسخة الماضية وتصدرتها جامعة البصرة التي احتلت المركز (401-600) عالميا ثم جامعة بابل (601-800) وجامعة بغداد (601-800) فيما حصدت جامعة المستقبل (801-1000) و جامعة الكوفة (801-1000).

تجدر الإشارة الى أن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم 1,591

مؤسسة تعليمية من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها جودة التعليم والصحة والرفاه والشراكات والصناعة والابتكار.

جدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه ثماني جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيه ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URA الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1 حزيران 2023

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