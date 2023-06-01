التربية تستعيد 4 مليارات دينار بعد اكتشاف مزدوجي رواتب بين موظفيها

2023/06/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، استرداد أكثر من أربعة مليارات دينار الى خزينة الدولة في محافظة ديالى بعد إجراء عملية التقاطع الوظيفي لمنتسبي المديرية من مزدوجي الرواتب.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) انها "إستنفرت إمكاناتها لمحاربة الظواهر السلبية و الحد من الإحتيال في خطوة تسير جنباً الى جنب مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، فكانت النتيجة إسترداد أكثر من أربعة مليارات و نصف المليون دينار في تربية ديالى وإعادتها الى خزينة الدولة، بعد إجراء عملية التقاطع الوظيفي لمنتسبي المديرية من مزدوجي الرواتب".

وأشار الى، ان "التربية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تمكنت من إرجاع مبالغ مالية ضخمة" مؤكداً على "إستمرار لجان التقاطع الوظيفي من إجراء التحقيقات الادارية لمزدوجي الرواتب في جميع المديريات العامة للتربية ضمن السياقات القانونية و التعليمات الوزارية النافذة".

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