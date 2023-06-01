منتسبة في وزارة الداخلية تحاول الانتحار بتناول

2023/06/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الخميس، بمحاولة منتسبة في وزارة الداخلية الانتحار بـ"سُم الزرنيخ" المميت في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منتسبة في وزارة الداخلية بمديرية المرور العامة اقدمت على الانتحار بـ(سُم الزرنيخ) المميت، في دارها الواقعة في حي الفرات وسط العاصمة بغداد".

واضاف المصدر، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان المحاولة جاءت نتيجة مشاكل عائلية"، مبيناً ان "وضعها الصحي مستقر حالياً".

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