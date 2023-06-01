2023/06/01 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MSwqgUcTlXA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما التحديات التي تواجه المفوضية لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما التحديات التي تواجه المفوضية لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).