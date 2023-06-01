النفط الروسي الرخيص يؤثر على حصة العراق في السوق الهندية

2023/06/01 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت صادرات العراق النفطية الى الهند، بنسبة 8.5٪ خلال شهر نيسان الماضي.

ازاحت روسيا العراق، من صدارة الدول المصدرة للنفط الى الهند، بسبب النفط الروسي الرخيص الذي يباع بكميات كبيرة جدا تصل الى مليوني برميل يوميا، اذ كان قبل الحرب الروسية ـ الأوكرانية بمعدل 755 الف برميل يوميا.

ووفقا لمصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن العراق صدر الى الهند 998.7 الف برميل يوميا خلال شهر أيار الماضي، بينما كانت 920 الف برميل يوميا خلال شهر نيسان الماضي.

وأكدت ان الهند استوردت من روسيا نفط 1.85 مليون برميل يوميا، ومن السعودية 727.5 الف برميل يوميا.

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