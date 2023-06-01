2023/06/01 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iltK8IB85E8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار يحطم الرقم القياسي بالتراجع عن الاتفاقات.. مع الشعب والشركاء ينقض التعهدات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار يحطم الرقم القياسي بالتراجع عن الاتفاقات.. مع الشعب والشركاء ينقض التعهدات | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).