الامن والدفاع النيابية: ليس هناك قواعد اميركية داخل العراق

2023/06/01 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية طالب اليساري، اليوم الخميس، أن القوات الامريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق، مشيراً الى أن هناك مستشارين وخبراء فقط.

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