2023/06/01 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إسترداد أربعة مليارات الى خزينة الدولة في ديالى.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنها تمكنت من “إسترداد أكثر من 4 مليارات ونصف المليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعيد أربعة مليارات الى خزينة الدولة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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