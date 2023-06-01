احتفال بهيج وفرح شعبي بعقد قران ولي عهد الأردن الأمير حسين والسعودية رجوة آل سيف

2023/06/01 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان (أ ف ب) – شهد الاردن الخميس مراسم عقد قران ولي العهد الشاب الأمير حسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف، بحضور أفراد عائلات حاكمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، […]

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