التربية النيابية: تخصيصات التربية في الموازنة غير كافية

2023/06/01 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، على اهمية رفع تخصيصات القطاع التربوي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023.وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”التخصيصات المالية لوزارة التربية في الموازنة غير كافية وطالبنا بزيادة تلك التخصيصات لانها من اهم الوزارات والتي يفترض ان تكون سيادية”.واكد على”ضرورة الاهتمام بها اسوة بدول العالم المتطورة التي بذلت جهدا وخصصت اموالا طائلة للنهوض بالمؤسسة التربوية لانها تعتبر المغذي الاساسي للمؤسسات الحكومية والدولة بعد تغذية وزارة التعليم بالطلاب”.وبين الغزالي ان “التخصيصات المالية للوزارة خلال السنوات الماضية كان 1.7 كحصة من الموازنة العامة حتى طالبنا بزيادة النسبة”، معلناً “رفع ميزانية التربية؛ لكنه ما يزال غير كاف لتلبية وتغطية احتياجات الوزارة”.

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