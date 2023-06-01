واشنطن والرياض تعربان عن قلقهما جراء

2023/06/01 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة والسعودية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان للالتزام بجدية على "وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية" لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين.

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