آل باتشينو ينتظر مولودًا من صديقته نور الفلاح التي تصغره بـ54 عامًا

2023/06/01 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر الممثل آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عامًا، مولودًا من صديقته نور الفلاح ذات الـ29 ربيعًا والتي تصغره بـ54 عامًا تقريبًا.

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