2023/06/01 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية طالب اليساري، اليوم الخميس، أن القوات الامريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق، مشيراً الى أن هناك مستشارين وخبراء فقط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية: ليس هناك قواعد امريكية داخل العراق ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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