2023/06/01 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستثمرون يتهمون ماسك بالتلاعب في عملة دوجكوين المشفرة المركز الخبري الوطني.

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