بالفيديو.. بايدن يسقط والبيت الأبيض يلوم كيساً من الرمل

2023/06/02 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، وسقط بعد تسليم آخر دبلوم في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الأميركية.

وسرعان ما نهض الرئيس الأميركي البالغ من العمر 80 عامًا على ركبة واحدة بمساعدة ثلاثة أشخاص، وعاد إلى مقعده دون مساعدة.

عندما تم مساعدة بايدن، أشار خلفه، ويبدو أنه يشير إلى كيس أسود تعثر به.

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض بن لابولت على تويتر إن بايدن بخير.



وأوضح “كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان الرئيس يصافح بعض الحضور”.

جاء السقوط بعد أن ألقى بايدن خطابًا في حفل التخرج لجمهور يلوح بالعلم حيث حذر الخريجين من أنهم سيدخلون الخدمة في عالم غير مستقر بشكل متزايد، مشيرًا إلى تحديات من روسيا والصين.

بايدن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024.



أعلن الأطباء أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه لائق للعمل بعد الفحص البدني في فبراير شباط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السقطة واحدة ضمن سلسلة من تعثرات الرئيس الأميركي، فقد سبق له أن سقط على الدرج أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة العام الماضي، كما انقلب على دراجته بالقرب من منزله الواقع على شاطئ ديلاوير.



لم يصب بأذى في أي من الحادثتين.

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