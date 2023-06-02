بعد الناصرية.. اعتقال مدير سجن العمارة بتهمة المخدرات

2023/06/02 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بان قوة امنية أعتقلت مدير سجن العمارة المركزي.

وذكر المصدر لوكالة (بغداد اليوم) ان الاعتقال "كان لأسباب تتعلق بالمخدرات داخل السجون".

يشار الى ان هذا حادث اعتقال في السجون العراقية مرتبطة بقضية تداول المخدرات داخل السجون حيث أعتقلت قوة أمس معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة، (أ، ج، ك) وفق المادة 28 مخدرات، في منطقة حي أور بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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