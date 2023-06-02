شاهد.. سقوط بايدين بحفل افتتاح اكاديمية عسكرية في امريكا

2023/06/02 | 00:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: شاهد..سقوط بايدين في حفل افتتاح اكاديمية عسكرية في امريكا...

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سقوط بايدين بحفل افتتاح اكاديمية عسكرية في امريكا أولاً على المسلة.

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