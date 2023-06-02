قوة من الحشد تعتقل إرهابيا في الأنبار

2023/06/02 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن اعتقال أحد عناصر داعش في الأنبار.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إن “قوة من اللواء 27 تمكنت، من الاطاحة باحد عناصر فلول داعش الارهابي في محافظة الانبار”.وأضافت أن “ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة، حيث تمكنت من القاء القبض على احد […]

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