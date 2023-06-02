2023/06/02 | 00:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الحديث عن مستقبله مع فريق "الميرنغي"، بالتزامن مع تقارير صحفية تربطه بنادي اتحاد جدة السعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أنباء عن ارتباطه باتحاد جدة.. كيف علق بنزيما على مستقبله مع ريال مدريد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أنباء عن ارتباطه باتحاد جدة.. كيف علق بنزيما على مستقبله مع ريال مدريد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).