"الدون" يكشف خططه المستقبلية وتوقعاته بشأن الدوري السعودي

2023/06/02 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، الخميس، أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد قدومه، في يناير الماضي، بصفقة خيالية.

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