يمثلون 80% من الطلب العام.. حراك نيابي لتفعيل “الاستثمارات واطئة الكلفة”

2023/06/02 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب مضر الكروي، الخميس، أن أزمة السكن في العراق بلغت مستوى الذروة خلال 2023، مشددا على ضرورة تفعيل الاستثمارات واطئة الكلفة لمواجهة المشكلة.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “أزمة السكن تضرب جميع المحافظات العراقية بدون استثناء ومنها بغداد وهي ضمن معدلات الذروة بالوقت الحالي مع زيادة اعداد السكن بمعدلات عالية خاصة في السنوات الاخيرة”.

وأضاف، أن “95% من اجازات الاستثمار في قطاع السكن هي لشرائح ميسورة وفوق المتوسط رغم ان الطلب على الوحدات تمثل شرائح ذات الدخل المحدود والفقيرة ما يحرمها من اي منافسة للظفر بالوحدات السكنية”.

واشار الى “وجود حراك نيابي لدعم ملف الاستثمارات السكنية واطئة الكلفة يكون للدولة ومؤسسات دعم مباشر من اجل انشاء احياء نموذجية بخدمات متكاملة يمكن ان تتحول الى بديل عن العشوائيات في مراكز المدن الرئيسية”.

واعتبر أن “دعم الاستثمارات واطئة الكلفة ضرورة استراتيجية لانهم يشكلون الغالبية العظمى من الطلب على الوحدات السكنية الجديدة وبنسبة تفوق 80%”.

وتشهد البلاد ازمة سكن خانقة سواء في بغداد او بقية المحافظات واغلب الاجازات الاستثمارية هي لشرائح ميسورة قادرة على دفع من 150-300 مليون دينار لكل وحدة سكنية.

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