فيزيلا البرتغالي يعلن تجديد عقد نجمه العراقي أسامة رشيد

2023/06/02 | 01:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسامة رشيد مثل منتخب العراق في أكثر من مناسبة (مايك كيريف/ Getty)

أعلن نادي فيزيلا البرتغالي تمديد عقد لاعبه الدولي العراقي أسامة رشيد لموسم آخر، ليستمر لاعب الوسط مع الفريق للسنة الثالثة تواليا.

وكتب النادي في بيان رسمي، الخميس: "سيواصل أسامة رشيد ارتداء قميص فيزيلا.



سيبقى الدولي العراقي لموسم آخر، وسيكون مرتبطا بالنادي حتى يونيو/ حزيران 2024.



وسيكون الموسم الثالث على التوالي للاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعد أن خاض 32 مباراة مع النادي وسجل هدفا وحيدا".

ميركاتو

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من جهته، قال اللاعب في تصريح لموقع النادي الرسمي: "إنه شعور بالفخر أن تكون قادرًا على اللعب لمدة عام آخر مع فيزيلا.



إنني أتطلع إلى بداية عصر جديد.



أريد الاستمرار في اللعب بالطريقة التي أنهيت بها الموسم الماضي ومتابعة هذا التطور.



وأنا على يقين من أنه يمكننا الاستمتاع بالعديد من الإنجازات معا".

🎙 "É um orgulho continuar de Rainha ao Peito.



Tenho a certeza que podemos ter muitas alegrias juntos"#FCVizela #LutamosJuntos #RashidRenovahttps://t.co/6Mu7gLIXPc

— fcvizela (@FCVizelaOficial) June 1, 2023

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