2023/06/02 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بس بالعراق.. د.حسين يكشف عن بنود غريبة وعجيبة لعقد الليغة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AoQ8qQWO3Dk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بس بالعراق.. د.حسين يكشف عن بنود غريبة وعجيبة لعقد الليغة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بس بالعراق.. د.حسين يكشف عن بنود غريبة وعجيبة لعقد الليغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).