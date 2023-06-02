زيارة السيد دولة رئيس الوزراء المحترم الى مقر تحالف وطن النيابي

2023/06/02 | 02:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل تحالف وطن النيابي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني المحترم في مقر التحالف الكائن في بغداد – الجادرية بحضور كل من النائب ياسر اسكندر وتوت رئيس التحالف والنائب حيدر الشمخي الامين العام للتحالف والسادة اعضاء التحالف النائب ناظم الشبلي والنائب سجاد سالم والنائب اسامة البدري والنائب نور الجليحاويوجرى خلال اللقاء مناقشه عدة مواضيع عامة تصب في خدمة الشعب ومنها موضوع الاسراع باقرار الموازنه لارتباطها بحياة المواطن والمشاريع الاستراتيجيه وفي نهاية اللقاء اكد السيد رئيس التحالف على اهميه تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتقديم الدعم الكامل للبرنامج الحكومي الذي يتبناه السيد رئيس الوزراء

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