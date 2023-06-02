2023/06/02 | 02:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الجمعة، عن هروب متهم خلال محاولة اعتقاله، فيما اعتقلت قريب له واجه قواتها.وقالت الاسايش في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إنه “خلال تنفيذ قواتنا عملية لاعتقال احد المتهمين والمدعو ب.ن.م.وفق مذكرة قضائية وفقا للمادة 431 من قانون العقوبات، واجه شخص مقرب من المتهم قواتنا […]

ظهرت المقالة بعد هروب متهم خلال اعتقاله..



اسايش أربيل توضح: لم يصب أي من قواتنا أولاً على ايرث نيوز.

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