2023/06/02 | 02:29 - المصدر: بغداد اليوم

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ظهر رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، في حفل زفاف ولي العهد الاردني الامير الحسين بن الملك عبد الله، بمظهر مثير للاستغراب.

واظهر مقطع فيديو خلال دخول صالح الى القصر لتقديم التهاني الى الامير الحسين والملك عبد الله، وهو يرتدي "بدلة المايسترو" أو مايعرف بـ"قائد الجوق"، والتي تتميز بسترة طويلة من الخلف، في مشهد مثير للاستغراب وضع صالح بموضع سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل زفاف ولي العهد الاردني الامير الحسين بن الملك عبد الله، في الاردن، حضور العديد من الشخصيات السياسية وقادة الدول، فيما حضر رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد وزوجته كممثلين عن العراق، فيما اظهرت مشاهد مصورة حضور زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح، ورئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

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