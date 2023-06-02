سلطان النيادي ينشر صورة لمصر من الفضاء.. ويطرح سؤالا عن الأهرامات

2023/06/02 | 02:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الخميس، صورة لمصر من الفضاء، التي وصفها بأنها "تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".

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