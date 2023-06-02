بنزيمة لم يمنح موافقته النهائية لاتحاد جدّة رغم المفاوضات

2023/06/02 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – لم يمنح المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة موافقته النهائية للانضمام إلى نادي الاتحاد، رغم “الخط المفتوح” بين بطل الدوري السعودي لكرة القدم وهدّاف ريال مدريد الإسباني، بحسب ما قال مصدر في نادي مدينة جدّة لوكالة فرانس برس.وقال المصدر داخل النادي المتوّج أخيراً بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2009 “هناك […]

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