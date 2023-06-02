ترعاها كوريا الشمالية.. تحذير دولي من

2023/06/02 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالات أميركية وكورية جنوبية الخميس من تهديدات القرصنة الإلكترونية من مجموعة تابعة لكوريا الشمالية تعرف باسم "كيمسوكي".

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