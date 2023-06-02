رئيس الأركان الأمريكي يوضح دور الدبابات في الهجوم الأوكراني المضاد

2023/06/02 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الخميس، على أهمية الدبابات بالنسبة لأوكرانيا، خاصة مع هجومها المضاد الذي يلوح في الأفق ضد القوات الروسية المحتلة.

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