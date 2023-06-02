مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع رفع سقف الدين العام

2023/06/02 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين حتى أوائل عام 2025، في خطوة أثنى عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن.

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