تساؤلات بعد غياب محمد بن سلمان عن زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة وسط تفاعل

2023/06/02 | 07:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن حفل زفاف ولسي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.

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