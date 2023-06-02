2023/06/02 | 07:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 45zRzgPFhjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يرفض استقبال بافل طالباني في الحنانة.. التعامل فقط مع الرئيس بارزاني | اخبار السادسة 2023/6/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يرفض استقبال بافل طالباني في الحنانة.. التعامل فقط مع الرئيس بارزاني | اخبار السادسة 2023/6/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).