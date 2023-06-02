تاج السعودية رجوة السيف وما كتب عليه يثير تفاعلا

2023/06/02 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للسعودية رجوة السيف خلال مراسم زفافها على ولي العهد السعودي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس.

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