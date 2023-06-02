2023/06/02 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها تظهر قائدا عسكريا وسياسيا في دارفور في السودان بعد توقيفه أثناء النزاع الدائر حاليا هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("في قبضة الاستخبارات".. حقيقة صورة توقيف "السافنا" في دارفور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("في قبضة الاستخبارات".. حقيقة صورة توقيف "السافنا" في دارفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).