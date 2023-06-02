مقارنة إطلالة الشيخة موزا والملكة رانيا وكيت ميدلتون وسط تفاعل

2023/06/02 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالات عدد من أبرز الشخصيات التي حضرت زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة السيف، الخميس، وسط تفاعل واسع.

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