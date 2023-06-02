صور لحريق إلتهم السور الخارجي لمصرف الرشيد في الديوانية

2023/06/02 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في الاسوار الخارجية لمصرف الرشيد في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيراً اندلع صباح اليوم، في الاسوار الخارجية لمصرف الرشيد في محافظة الديوانية".

واضاف أن "الجهات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على اسباب الحريق".

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