مجلس الشيوخ الأميركي يقر اتفاق تعليق سقف الدين ويرسله إلى بايدن

2023/06/02 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر الخميس (بالتوقيت المحلي) اتفاق تعليق سقف الدين، مجنباً الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

وبعد يوم واحد من الموافقة عليه في مجلس النواب، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس اتفاق رفع سقف الدين مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصارا كبيرا".

وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات شاقة بين بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025.

من جهته، قال الرئيس جو بايدن "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأميركي".



وأضاف أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع.

المصدر: وكالات

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