الانواء الجوية:طقس غائم مع درجات حرارة مرتفعة

2023/06/02 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم بمناطق متفرقة من البلاد.

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