بالأسماء.. أمريكا تدرج إيرانيين لارتباط بمخططات اغتيال خارجية

2023/06/02 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إدراج عملاء تابعين للنظام الإيراني متورطين في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة والخارج على قائمة العقوبات.

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