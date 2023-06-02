2023/06/02 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت هيئة الأنواء الجوية، تقريراً مفصلاً عن توقعات حالة الطقس، لليوم الجمعة والأيام المقبلة في عموم البلاد.وجاء في تقرير الهيئة، أن طقس اليوم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، في جميع مدن العراق، مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً.

ظهرت المقالة طقس العراق..



تقرير مفصل عن الأيام الأربعة المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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